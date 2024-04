Loonkosten eerste kwartaal 6,9 procent hoger dan een jaar eerder

De loonkosten waren in het eerste kwartaal 6,9 procent hoger dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. De cao-lonen stegen ondertussen net iets minder hard dan in eerdere kwartalen, waarmee de piek lijkt te zijn bereikt. De hogere loonkosten worden onder meer veroorzaakt door de gestegen Aof-premie.