ING: 'Geen herstel kredietverstrekking, maar piek verkrapping ligt achter ons'

Hoewel er nog geen tekenen zijn dat leningen in tijden van hoge ECB-rentes weer opkrabbelen, denkt ING wel dat de piek achter ons ligt. In 2023 was er een verkrapping merkbaar, maar de impact op de kredietmarkt is aan het afnemen.