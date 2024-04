Extra verhoging minimumloon per 1 juli lijkt van de baan

Hoewel de Tweede Kamer akkoord is met een extra verhoging van het minimumloon met 1,2 procent per 1 juli, lijkt het plan in de Eerste Kamer te gaan sneuvelen. De BBB gaat tegen het wetsvoorstel stemmen om de lasten van werkgevers niet verder te verhogen.