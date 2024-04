Meestal geen correctiebericht mogelijk voor keuzemoment 30%-regeling

De fiscus wijst erop dat het niet mogelijk is om een keuzemoment van de 30%-regeling via een correctiebericht te wijzigen. Sommige werkgevers kiezen ervoor om voordat de 30%-beschikking is afgegeven de werkelijke extraterritoriale kosten te vergoeden. Per kalenderjaar kunnen werkgevers kiezen voor die vergoeding óf de 30%-regeling.