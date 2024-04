Let op: t/m 1 mei correctiebericht voorlopige berekening Wtl mogelijk

Als de voorlopige berekening voor de Wtl in 2023, zoals het loonkostenvoordeel voor je werknemers, onjuist is omdat de gegevens in de aangifte onjuist zijn, kun je tot en met 1 mei een correctiebericht opsturen. Het UWV neemt tot die tijd correcties mee in de berekening Wtl 2023.