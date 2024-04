Albert-Jan Kroezen, Directeur Business Control Realisatie van netwerkbedrijf Alliander: 'In control zijn zit voor een groot deel in gedrag'

Of de Directeur Business Control Realisatie van Alliander, Albert-Jan Kroezen, alles onder controle heeft? 'Ik heb in al die jaren geleerd dat je nooit volledig in control bent. Je kunt niet alles vatten in systemen, regels en methodes. In controlling zit een heel grote gedragscomponent, waaraan je voortdurend moet blijven werken.'