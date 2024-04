Hoe ver zijn bedrijven met het sturen op duurzaamheid?

De aandacht voor duurzaamheid is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Dagelijks rapporteren media over zaken als de opwarming van de aarde, extreem weer, zorgen over de toenemende tweedeling in de maatschappij, mondiale migratiestromen en bijvoorbeeld de effecten van milieuvervuiling op onze gezondheid. Er komt steeds meer wetgeving die duurzaam gedrag afdwingt, maar de acceptatie ervan gaat niet zonder slag of stoot. En hoewel individuen in toenemende mate intrinsiek gemotiveerd zijn hun (consumptie) gedrag te verduurzamen, blijkt dat in de praktijk vaak nog niet zo eenvoudig. We vroegen ons af hoe dat bij bedrijven zit: zijn zij al serieus bezig met duurzaamheid en sturen ze hier actief op?