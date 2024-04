'Risico nieuwe financiële crisis door non-bancaire leningen'

Financiële stabiliteitsexperts waarschuwen voor de enorme groei van non-bancaire leningen. Deze markt is wereldwijd inmiddels groter dan kredietverlening via de bank. Toezicht is lager, kapitaalconstructies zijn ondoorzichtig en complex, en de kapitaalmarkt loopt hierdoor risico's.