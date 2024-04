Beleid voor diversiteit bij merendeel Nederlandse bedrijven ver te zoeken

Het merendeel van de Nederlandse organisaties en bedrijven heeft momenteel géén beleid voor diversiteit en inclusie. Dat blijkt uit onderzoek uitgevoerd door Indeed onder honderden werkgevers, werknemers en HR-verantwoordelijken. Ruim een kwart van de werknemers weet überhaupt niet of er op hun werkplek iemand is aangesteld om de diversiteit en inclusie te bevorderen.