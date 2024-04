Nederland dreigt honderden miljoenen euro's EU-steun mis te lopen

Met name de trage invoering van een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen leidt tot een mogelijk verlies van honderden miljoenen of zelfs miljarden euro's aan EU-steun. Deze wetgeving is een voorwaarde voor de beloofde miljarden euro's aan coronaherstel vanuit de EU.