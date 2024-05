Inflatie daalt, maar diensten opnieuw duurder

De inflatie is na een lichte stijging vorige maand afgenomen naar 2,7 procent, zodat de trendlijn voor dit jaar licht dalend is. De prijzen liggen hoger dan gemiddeld in de eurozone, waar de inflatie lijkt te zijn gestabiliseerd op een gemiddelde van 2,4 procent.