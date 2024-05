Young professional Marouane Bouzian: 'Ik haal meer voldoening uit helpen dan uit een dikke BMW'

Marouane Bouzian (24) is planeconoom bij de gemeente Lansingerland. Als zoon van Marokkaanse gastarbeiders wil hij graag iets terugdoen voor de maatschappij. 'Over een aantal jaren kan ik echt zeggen: ik heb meegeholpen aan het realiseren van sociale woningbouw in deze wijk.'