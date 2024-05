APM's: zo zit het met vrijwillige kengetallen in de jaarverslaggeving

In de jaarrekening worden enerzijds 'platte' cijfers gepubliceerd, maar worden deze anderzijds door gebruikers en door het bestuur in het bestuursverslag geïnterpreteerd en geëvalueerd. Het interpreteren en evalueren van financiële cijfers is een kunst op zich. Voor dat doel worden de cijfers uit de jaarrekening met elkaar in verband gebracht en vanuit verschillende perspectieven beoordeeld.