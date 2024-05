Private equity Nederlandse bedrijven 6,8 miljard euro in 2023

Vorig jaar is er door participatiemaatschappijen 6,8 miljard euro geïnvesteerd. Daarmee is sinds de oprichting van de Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen (NVP) een mijlplaal bereikt: er is meer dan 100 miljard euro aan kapitaal geïnvesteerd door private equity en durfkapitaal.