RJ-Uiting 2024-5: Vitaliteitsregelingen en regelingen voor vervroegde uittreding

In de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving wordt de beoordeling nader uitgewerkt of een recht op doorbetaalde afwezigheid voor een deel van de arbeidstijd (zoals vitaliteitsregelingen) een beloning mét opbouw van rechten of een beloning zonder opbouw van rechten betreft. Daarnaast richten de wijzigingen zich op de verwerkingswijze van regelingen voor vervroegde uittreding.