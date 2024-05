RJ-Uiting 2024-6: Personeelsbeloningen naar aanleiding van de WTP

Naar aanleiding van de Wet toekomst pensioenen (WTP) die is ingegaan op 1 juli 2023 en de veranderingen in de Pensioenwet stelt de RJ aanpassingen voor in de paragraaf 3 'Pensioenen' van hoofdstuk 271 'Personeelsbeloningen'.