Afgezwakte EU-wet verantwoord ondernemen geldt per 2027

De CSDDD, die bedrijven verplicht om te letten op maatschappelijk verantwoord ondernemen in hun keten, is goedgekeurd door de Europese Raad en gaat per 2027 in voor de allergrootste bedrijven. De wet geldt na eerdere afzwakking in eerste instantie voor 0,1 procent van Europese bedrijven.