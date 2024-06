Ondernemers die voor miljoenen fraudeerden aangehouden

Henk-Jan Buist is webredacteur bij CM: (CMweb) en Finance Academy E-learning. Hij werkt sinds 2020 bij VMN Media als financieel journalist. Hij is daarnaast gespecialiseerd in technologie en houdt zich graag bezig met ontwikkelingen op het gebied van fintech en wat AI betekent voor financials. Ook schrijft hij regelmatig tutorials over Excel en Power Query. Voordat hij bij cm: aan de slag ging, werkte Henk-Jan als journalist bij onder meer technologiesites Computerworld, Webwereld en CIO.nl, daarvoor voor de tijdschriften Smartphone Magazine en Android Magazine, en nog eerder was hij systeembeheerder.