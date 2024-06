RJ-Uiting 2024-11: Ontwerp-Richtlijn RJ 214 'Financiële vaste activa'

De Raad voor de Jaarverslaggeving heeft hoofdtuk 214 'Financiële vaste activa' herschreven om het hoofdstuk duidelijker te maken. Enkele alinea's zijn verwijderd of verplaatst. In RJ-Uiting 2024-11 licht de Raad toe wat er is gewijzigd.