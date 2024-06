Hoe nuttig is een preventieve healthcheck van de onderneming?

Mkb-ondernemers merken te laat dat het de verkeerde kant opgaat met hun bedrijf. Op het moment dat ze dat wel zien, is een faillissement vaak niet meer te voorkomen. De controller kan dergelijke signalen in de cijfers zien, maar kan vanuit de beroepskennis ook andere signalen eerder herkennen, nog voordat het bedrijf echt ziek wordt. Uit voorzorg een healthcheck door de controller als bedrijfsdokter, is dat een oplossing? Studenten van Hogeschool Rotterdam zochten het uit.