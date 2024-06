cm: nieuwspanel: het is maar een spelletje - finance-team als voetbalteam

Bij het schrijven van deze column zitten we in de startfase van het Europees Kampioenschap voetbal. Naast dat ik een fanatiek voetbalkijker ben - ik roep wel 'het is maar een spelletje', maar zo schijn ik me niet te houden tijdens de wedstrijd - kijk ik ook altijd vanuit het oogpunt van individuele- en teamprestaties die het ene team sterker en succesvoller maken dan het andere team.