Risico's maakindustrie beter in te schatten met RVO-tool

Via een informatietool over de gebruikte grondstoffen, kunnen ondernemers in de maaksector beter beoordelen met welke economische risico's ze te maken kunnen krijgen en bijvoorbeeld inschatten wat de opties zijn wanneer grondstoffen verminderd geleverd kunnen worden. RVO heeft deze tool vernieuwd.