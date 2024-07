Zo werken optiegrieken: thèta en vega

Voor opties die in the money zijn, geldt dat de optiepremie wordt bepaald door de som van de intrinsieke waarde (IW), tijdswaarde (TW) en verwachtingswaarde (VW). Voor opties die out of the money zijn en waarvan de vervaldatum nog niet is bereikt, geldt dat de optiepremie gelijk is aan de som van tijdswaarde en verwachtingswaarde (TVW). De tijdswaarde wordt aangeduid met de Griekse letter thèta. Naast thèta bespreken we in dit artikel nog een optiegriek, namelijk vega.