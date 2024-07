RJ-Uiting 2024-15: Wijziging toelichting beleidswaarde door toegelaten instellingen volkshuisvesting

De manier waarop de beleidswaarde uit de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting (Rtiv) wordt bepaald is veranderd per 1 januari 2024. Daarom is de toelichting van hoofdstuk 645 uit de RJ-bundel vanaf verslagjaar 2024 niet meer vereist.