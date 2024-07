Hoe zit het met loonkostenvoordeel bij overgenomen werknemers?

Door een uitspraak van de Hoge Raad over het loonkostenvoordeel (LKV) hebben werkgevers toch recht op LKV bij een overgenomen werknemer met doelgroepverklaring. De Wtl-beschikking die voor 1 augustus binnenkomt of net is binnengekomen, klopt daarom soms niet. Om recht te hebben op de tegemoetkoming moeten ondernemers een bezwaar indienen.