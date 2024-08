Power BI-expert Giancarlo Gallant: 'De controller is een dirigent'

Controllers gebruiken hun vaardigheden met spreadsheetsoftware als Excel voor het breder werken met data via tools als Power BI. "Ik zie de controller als dirigent, die weet wat er van hem wordt verwacht en in staat is mensen in beweging te brengen binnen de organisatie," zegt controller en BI-deskundige Giancarlo Gallant.