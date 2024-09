Gids voor de CFO: 'Leer denken in value cases, in plaats van businesscases'

Hoe kunnen leiders, inclusief de CFO's, navigeren door de snel veranderende wereld van verantwoord ondernemen? Hoe kan je de rol van je organisatie versterken in het bijdragen aan zowel financiële als maatschappelijke vooruitgang? Marion Kremer geeft antwoord op deze vragen in haar boek 'Maatschappelijk Verbonden Leiderschap'.