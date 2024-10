Zet de stap naar e-facturatie: onmisbaar voor toekomstig zakelijk succes

E-invoicing wint steeds meer terrein. Dit is logisch, gezien de vele voordelen. Je slaat een papieren factuur of pdf over, omdat bij e-facturatie databestanden worden verstuurd, ontvangen en verwerkt zonder dat medewerkers het in een systeem hoeven in te voeren.