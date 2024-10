Goudprijs stijgt voor het eerst tot boven de 2700 dollar

De goudprijs is vrijdag voor het eerst tot boven de 2700 dollar gestegen, mede aangejaagd door de spanningen in het Midden-Oosten na de dood van Hamasleider Yahya Sinwar bij een militaire operatie van Israël. Investeerders zien het edelmetaal als een veilige investering in onzekere tijden.