Rijksoverheid: te weinig kennis over functioneren AI

De rijksoverheid weet van veel kunstmatige intelligentie niet of die naar behoren werkt. Voor meer dan de helft van de AI-systemen die het Rijk gebruikt, zeggen overheidsorganisaties dat de kansen nog niet zijn afgewogen tegen eventuele risico's. Bovendien is er een prikkel om risico's laag in te schatten. Dat blijkt uit een focusonderzoek van de Algemene Rekenkamer onder zeventig overheidsorganisaties.