Onderzoek laat innovatiekloof in financiële teams zien

De digitale transformatie binnen financiële afdelingen van Nederlandse bedrijven is topprioriteit (48,6 procent). Voor ruim één op de drie werknemers is dit ook merkbaar, want 36 procent vindt dat de afdeling de digitalisering leidt. Dit blijkt uit onderzoek van DirectResearch onder 1.036 werknemers in opdracht van fintechbedrijf Pleo. Desondanks is er nog werk aan de winkel voor financiële teams in de verdere digitalisatie en innovatie op de afdeling. Zo ziet slechts 11 procent dat hun financiële collega's op basis van data zakelijke beslissingen nemen.