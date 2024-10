Eumedion: verbeterde governancerelatie noodzakelijk tussen Nederlandse beursondernemingen en institutionele beleggers

De grote beursondernemingen en de grote institutionele beleggers hebben een gedeelde verantwoordelijkheid om de grote maatschappelijke uitdagingen van dit moment aan te pakken. We moeten in de relatie tussen beursondernemingen en institutionele beleggers niet langer uitgaan van tegengestelde, maar van collectieve belangen en langetermijnverbondenheid. Het is hierbij zaak dat institutionele beleggers meer gaan investeren in betrokkenheid bij de ondernemingen waarin wordt belegd. En dat beursondernemingen een welwillende houding hebben om met institutionele beleggers en andere stakeholders een open, constructieve dialoog aan te gaan.