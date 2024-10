CEO's verwachten binnen drie jaar volledige terugkeer naar kantoor

Medewerkers die vaak op kantoor werken, komen eerder in aanmerking voor salarisverhoging of promotie. Dat denkt een ruime meerderheid van de CEO's wereldwijd (87 pocent). Het is een van de uitkomsten van de tiende KPMG CEO Outlook, een jaarlijks internationaal onderzoek onder ruim 1.300 CEO's van bedrijven met een jaaromzet van 500 miljoen dollar of meer.