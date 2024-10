Onderzoek: kwart organisaties niet voorbereid op cyberaanval

Ongeveer een kwart van alle middelgrote en grote Nederlandse organisaties is onvoldoende voorbereid op een cyberdreiging, komt naar voren uit een onderzoek van Motivaction in opdracht van KPN. IT-managers maken zich vooral zorgen over mogelijke diefstal van privacygevoelige gegevens. Ook zijn er zorgen over bedrijfsonderbrekingen, reputatieschade, financiële verliezen door omzetderving en diefstal van bedrijfsgevoelige informatie.