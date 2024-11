Kabinet op ramkoers over Belastingplan 2025

De politiek zit in zijn maag met het btw-voorstel uit het Belastingplan 2025. Het gaat om een wetsvoorstel met grote gevolgen en de Eerste Kamer wil dat behandelen in een eigen traject. Maar de regering weigert. Morgen is er een debat van de Tweede Kamercommissie Financiën over de btw-plannen waarbij minister Heinen aansluit.