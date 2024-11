13 aandachtspunten uit de eerste Nieuwsbrief Loonheffingen 2025

De Belastingdienst heeft de eerste Nieuwsbrief Loonheffingen 2025 gepubliceerd. Met de nieuwsbrief informeert de fiscus professionals over wijzigingen die later in het jaar in het Handboek Loonheffingen 2025 verschijnen. In december volgt een tweede versie.