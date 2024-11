'Na de rekenmachine en spreadsheets is generatieve AI de volgende revolutie'

In navolging van de rekenmachine en het spreadsheet is generatieve kunstmatige intelligentie de volgende revolutie in het financevak. De vraag is niet of het vak door deze ontwikkeling gaat veranderen, maar hoe groot de impact gaat zijn. "De financial blijft van waarde voor de organisatie", zegt Jan Veldsink, kerndocent artificial intelligence en cybersecurity aan Nyenrode Business Universiteit. "Maar de competenties die hij of zij moet bezitten gaan veranderen."