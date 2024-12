CFO handelshuis Nedstar: 'Financial moet ook de druk van de business ervaren'

Allard Visser is CFO van handelshuis Nedstar dat vanuit Amsterdam wereldwijd zakendoet. Het bedrijf heeft net een financieringsronde achter de rug en groeit snel. "Naast groei is diversificatie is momenteel belangrijk voor ons. We moeten niet alle eieren in één mandje stoppen."