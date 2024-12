Staatssecretaris verduidelijkt: btw-verhoging blijft in Belastingplan 2025

De staatssecretaris van Financiën Van Oostenbruggen heeft in de Eerste Kamer toegelicht hoe het zit met de btw-verhoging. Ondernemers kunnen sowieso in de eerste helft van 2025 nog het huidige btw-tarief voeren voor verkoop van evenementen die in 2026 plaatsvinden.