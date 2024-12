cm: nieuwspanel: It's the Governance, stupid!

In deze column doet Luc Jalink een oproep om je te verdiepen in de governance-structuren en -culturen waarmee je te maken hebt en om te kijken of we dit kunnen verbeteren. Zowel voor je eigen organisatie als breder. Vanwege het belang hiervan roept hij 2025 uit tot "Het Jaar van de Governance".