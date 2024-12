Finance-manager St Jansdal-ziekenhuis: 'Je moet het goede gesprek niet voeren vanuit geld'

"De cijfers moeten kloppen, maar je moet het ook niet te veel over de cijfers hebben. Het verhaal erachter moet voorop staan." Martine Hoekstra, manager financiën en inkoop bij het St Jansdal-ziekenhuis in Harderwijk weet dat cijfers an sich niet inspireren. "Ik merk steeds meer dat ik het goede gesprek niet kan voeren vanuit geld."