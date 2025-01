CFO Fugro: 'Finance gaat over morgen en overmorgen'

Na specialist te zijn geweest in kapitaalmarkttransacties en herstructureringen bij banken en het van de beurs afhalen van HES, trad Barbara Geelen in 2021 aan als CFO van geodataverzamelaar Fugro. Volgens haar moet finance niet alleen gaan over vandaag. "Maar vooral over morgen en overmorgen. Daar ligt het zwaartepunt."