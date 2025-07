Boek tip: Impact van Geopolitiek - Hoe bedrijven hun strategie bepalen

Maud Warnier is redacteur bij CM. Ze is recent afgestudeerd aan de school voor de journalistiek in Utrecht en heeft een brede interesse in de maatschappij. Geld speelt een cruciale rol in onze samenleving, niet alleen als ruilmiddel maar ook achter de meeste economische, sociale en politieke systemen. Als redacteur volgt ze die systemen en veranderingen in de financiële wereld op de voet en schrijft ze daarover. En ja, dit gaat prima samen met een koopverslaving op tweedehandskleding websites.