Steven Zaat (Air France-KLM): 'Als je alleen cijfers opleest, zit iedereen na 5 minuten op zijn telefoon'

Toen Steven Zaat in 2000 begon als business controller, had hij geen idee dat hij ooit CFO zou worden van een van Europa's grootste luchtvaartmaatschappijen: "Mijn ambitie was om controller te worden van een klein bedrijfsonderdeel bij KLM." Tegenwoordig stuurt hij de financiële koers van Air France-KLM, een concern dat zich staande moet houden in een turbulente wereld vol geopolitieke risico's.