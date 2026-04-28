'Factuurverwerking met AI bespaart euro's per factuur'

Op veel Finance-afdelingen is de werkdruk hoog. Technologie maakt het mogelijk om meer werk te verzetten. Met die gedachte voegde ISPnext in 2025 een nieuwe dimensie toe aan haar Source-to-Pay platform: 'nextAI'. De AI-agents worden inmiddels steeds breder toepasbaar. Wat begon met factuurherkenning groeit uit tot volledig geautomatiseerde processen.

NextAI is in eerste instantie ontwikkeld om factuurgegevens automatisch uit PDF’s en scans te halen ”, zegt John Schouten, director Product Management bij ISPnext . De tool zorgt ervoor dat mensen geen data meer hoeven over te typen. Dat levert versnelling en minder fouten op, wat weer minder correctie en controle tot gevolg heeft.

Euro’s besparing per factuur

Schouten kan de besparing van tijd en kosten (voornamelijk arbeidskosten) vertalen in harde cijfers. “Gemiddeld kost verwerking van een factuur ruim tien euro per factuur. Factuurherkenning met nextAI slaagt in meer dan 90% van de gevallen. Wij zien in de praktijk dat de besparing minimaal twee euro per factuur is en op sommige plaatsen wel zes euro per factuur. Als je weet dat wij jaarlijks tientallen miljoenen facturen verwerken, dan kun je wel nagaan welk besparingspotentieel hier ligt.”

Volledig touchless

Bij factuurverwerking zijn drie stappen te onderscheiden: (1) ontvangst en herkenning, (2) matching en codering en (3) verwerking in ERP. “Voor het eerste deel hebben wij een centrale set aan prompts beschikbaar. Klanten kunnen die zelf verrijken. De traditionele en onderhoudsgevoelige templates verdwijnen hiermee.”

In stap twee gaat het vooral om het coderen van de factuuronderdelen, het toewijzen aan kostenplaatsen en communicatie met leveranciers. “De juiste codering wordt bepaald met behulp van algoritmes, die onder meer zijn gebaseerd op historische gegevens en de gegevens op de factuur”, licht Schouten toe. “Bij sommige klanten wordt inmiddels al meer dan 80% van de facturen volledig touchless verwerkt.”

Uitlezen van offertes en contracten

ISPnext past AI-agents inmiddels ook toe bij het uitlezen van offertes en contracten. “We hebben veel ontwikkelingstijd gestopt in nextAI voor AP Automation”, verklaart Schouten de snelle doorontwikkeling. “Aanpassing van de prompts richting offertes en contracten was vervolgens relatief eenvoudig.”

Alle datapunten in een offerte (zoals leverancier, documentnummer, bedrag) zet nextAI om in een inkooporder. Hetzelfde geldt voor contracten: documenten van soms wel 80 pagina’s. De tool kan een samenvatting van het contract maken en de relevante onderdelen omzetten in een inkooporder. “Die hoef je alleen nog maar te controleren en te accepteren. Het systeem geeft bovendien aan op welke punten het contract afwijkt van jouw inkoopvoorwaarden en bij een contractverlenging worden de verschillen getoond ten opzichte van het oude contract. Dat alles scheelt echt vele arbeidsuren.”

Veiligheid voor alles

Gebruikers van het Source-to-Pay platform van ISPnext kunnen zelf aangeven binnen welke bandbreedtes het systeem autonoom mag handelen. “Wij maken zichtbaar hoe beslissingen van nextAI tot stand komen”, zegt Schouten. De AI-tool helpt ook bij het detecteren van fraude. “Onze software herkent patronen en afwijkingen, die de administratie moet beoordelen.”

Hij benadrukt dat nextAI in eigen beheer is ontwikkeld en alleen op het eigen platform draait. Wel wordt gebruik gemaakt van LLM-modellen, bijvoorbeeld die van OpenAI, om documenten in alle talen te kunnen verwerken. “Maar klantgegevens worden niet gebruikt voor het trainen van zulke modellen.”

“Veiligheid staat altijd op één. Security is voor ons belangrijker dan extra features”, stelt hij nog maar eens duidelijk. “Er is geen uitwisseling van data met derden. Ons platform opereert volledig binnen de restricties van EU-datagrenzen. Om die governance te onderstrepen, werken we aan certificering van nextAI met ISO 42001.”

AI niet zaligmakend

Afsluitend plaatst Schouten de inzet van AI in de bredere context van het Source‑to‑Pay proces. “AI levert spectaculaire voordelen op, absoluut. Maar echte waarde ontstaat wanneer AI wordt ingebed in een goed ingericht proces. Dat gaat verder dan alleen de financiële administratie. Het begint al in de voorfase, met het onboarden van leveranciers, het werken met contracten en inkooporders. De kwaliteit van data is doorslaggevend voor optimale technologische ondersteuning. Dat vraagt om goede samenwerking met collega’s én om sterke partnerships met leveranciers, die net zozeer gebaat zijn bij snelle en voorspelbare factuurverwerking.”

Hij noemt factuurverwerking het eindstation. “Het is de financiële afronding van het hele inkoopproces. Alles wat in het voortraject niet goed is ingericht, komt uiteindelijk terug op de factuur. Juist daarom verschuift onze rol steeds meer richting intelligentie voor structurele verbeteringen van het volledige Source‑to‑Pay‑proces.”

Dit artikel is gesponsord door ISPnext .