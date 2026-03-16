Drie trends waardoor de CFO van 2030 'radicaal anders' gaat werken

Geopolitieke spanningen, economische onzekerheid en digitale stroomversnelling: het is de afgelopen jaren best aanpoten geweest voor de finance professional. Het vak is in ontwikkeling. Toch is de échte transformatie pas net begonnen, stelt Kuno Klumpers van Exact.

"Finance kan volop profiteren van wat er op ons afkomt, maar het is nu wel aanhaken geblazen", vertelt Klumpers, verantwoordelijk voor de boekhoudsoftware van Exact. In dit artikel blikt hij vooruit op drie ontwikkelingen die finance de komende jaren gaan vormen en wat je nú al kunt doen om toekomstbestendig mee te groeien.

Tactische businesspartner

Waar financials zich vroeger voornamelijk focusten op controleren en achteraf verklaren, ben je tegenwoordig meer een tactische businesspartner met de blik vooruit. Klumpers: "Technologische ontwikkelingen maken het mogelijk om financiële data sneller en completer te ontsluiten. Daar maak je als finance professional natuurlijk gulzig gebruik van. Digitaliseren is dé manier om het hoofd boven water te houden. Zeker in tijden van aanhoudende arbeidskrapte, die volgens het MKB Barometeronderzoek van Exact voor de helft van de bedrijven de grootste zakelijke uitdaging vormt.

Waarom we de komende jaren nog een digitale stroomversnelling kunnen verwachten? Een aantal disruptors vallen nu samen: continuous accounting brengt actuele rapportage verder binnen handbereik en AI groeit door van automatiseringstool naar copiloot. Klumpers stelt dat de manier waarop we interactie aangaan met onze software, en daarmee met onze data, aanzienlijk verandert. Tegelijkertijd dwingt veranderende wet- en regelgeving finance om op haar voorvoeten te staan. "Wie dat omarmt, gaat de komende jaren echt radicaal anders werken."

Verschuiving naar 'altijd aan'

Rapportage schuift steeds verder weg van het maandritme. Continuous accounting, waarbij de administratie constant doorloopt en je minder leunt op vaste afsluitmomenten, lijkt het nieuwe ideaal. Een duidelijke breuk met het klassieke ritme, volgens Klumpers: "Niet alleen processen automatiseren, maar de hele financiële keten zo inrichten dat deze continu ‘up-to-date’ is. Zo sluit finance beter aan op de dagelijkse praktijk: transacties worden direct vastgelegd, reconciliaties lopen mee en rapportages zijn in principe op elk moment opvraagbaar."

Een ‘single source of truth’ blijft in de praktijk echter een mythe. "Het draait niet zozeer om één perfecte waarheid in één systeem. Meer om het slimmer, sneller en overzichtelijker samenbrengen van verschillende databronnen tot stuurinformatie. AI wordt daarin een belangrijke katalysator: doorlopende controles en signalering zorgen dat issues eerder boven water komen, en rapportagevoorbereiding verschuift van een periodieke exercitie naar een continu proces." Financeteams richten zich dan vooral op de uitzonderingen die niet automatisch zijn af te handelen, terwijl de basisverwerking in de achtergrond doorloopt.

AI groeit steeds meer uit tot een volwaardige sparringpartner binnen finance”

Sturen met AI als copiloot

Als het over AI in finance gaat, wordt er eerder gedacht aan automatisering van handmatige taken: facturen herkennen, bankmutaties matchen, herinneringen sturen. "Dat blijft de basis en die basis wordt snel beter. Je gaat echt praten met je boekhoudsoftware: vragen stellen, data ophalen, meedenken. We zien dat gebruikers dit steeds meer doen. Denk aan vragen als 'Welke kostenposten zijn afgelopen maand opvallend gestegen' of 'Geef mij mijn top 10 klanten'. Tot voor kort moest je daar waarschijnlijk tientallen bestanden voor doorworstelen. Dat gaat echt ontzettend veel tijd schelen", aldus Klumpers.

AI ondersteunt echter niet langer alleen bij administratieve taken, maar helpt ook steeds beter bij het verkrijgen van inzichten, het leggen van verbanden en het interpreteren van complexe datastromen. Als ware het een strategische copiloot. Klumpers: "AI signaleert trends, geeft gerichte adviezen en groeit zo uit tot een volwaardige sparringpartner binnen finance. Je praat met je AI als ware het een extreem efficiënte collega die altijd voor je klaarstaat." Letterlijk praten: "Ik verwacht dat we steeds meer spraakgestuurd gaan werken. We experimenteren er al volop mee."

De stap naar controle 'by design'

Wet- en regelgeving is de stille versneller achter veel finance‑innovatie. Digitale verplichtingen rond facturatie en rapportage duwen organisaties richting gestandaardiseerde data en beter traceerbare processen. "Waar digitaliseren en standaardiseren eerst een ‘best practice’ was, wordt dit steeds vaker een harde randvoorwaarde om überhaupt compliant te blijven", vertelt Klumpers. "De nieuwe Europese rapportageregels vragen om strakkere datakwaliteit en eerder in de keten verzamelde, audit‑klare informatie. En met de komst van ViDA, dat richting 2030 e‑facturatie en realtime btw-rapportage de norm maakt, verschuift compliance van periodiek bijwerken naar meedraaien op transactieniveau."

Voor finance betekent dit dat het werk verschuift van achteraf herstellen naar vooraf borgen: datakwaliteit, procesdiscipline en controle ‘by design’. Het gevolg is minder handmatige correcties, een sterkere audit trail en sneller inzicht in de cijfers.

Groeiende organisaties raken al snel versnipperd. Als je daar geen structuur tegenover zet, loop je constant achter de feiten aan”

Toekomstbestendige basis in een veranderende wereld

Hoe floreer je in een landschap dat zo onderhevig is aan verandering? Finance-afdelingen zitten vaak verstrikt in de waan van de dag. Digitalisering voelt eerder als een extra opdracht dan als een oplossing. Volgens Klumpers een gemiste kans, want organisaties die processen standaardiseren en slim digitaliseren, zijn juist beter in staat om snel te schakelen en kansen te benutten. "Mijn advies: richt je finance functie in op centrale sturing. Groeiende organisaties raken al snel versnipperd. Entiteiten, systemen en processen lopen kriskras door elkaar. Als je daar geen structuur tegenover zet, loop je constant achter de feiten aan."

"Slimme software kan helpen om verschillende administraties vanuit één centrale plek te beheren. Daardoor kun je ‘appels met appels’ vergelijken, sneller sturen op cashflow en consistenter rapporteren. Vaak is er meer mogelijk dan mensen denken. Begin bijvoorbeeld met AI-toepassingen die direct lucht geven: laat factuurverwerking en het beheer van openstaande posten zoveel mogelijk automatisch verlopen, zodat je team tijd overhoudt voor analyse en sturing. Met heldere autorisaties, vier-ogenprincipes en drempelbedragen voor goedkeuringen houd je daarbij de controle en voorkom je dat snelheid ten koste gaat van zekerheid."

Klumpers concludeert: "Met een paar gerichte stappen kun je al grote impact maken. Want beter inzicht geeft rust én wendbaarheid, en dat is uiteindelijk het fundament onder duurzame groei en innovatie."

