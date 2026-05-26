Gesponsord 'Het gaat om het bouwen van een team dat werkt'

Het versterken van het financeteam kost tijd, terwijl diezelfde tijd ook schaars is. Daarom kiezen steeds meer organisaties voor een gespecialiseerde werving- en selectiepartner. Zo ook Ruben Borsboom, financieel directeur bij de Arba Groep. Volgens hem is dat zelfs een noodzaak. "Voor financerollen ga ik eigenlijk altijd naar Laudame Financials."

“Finance is een specifieke markt met flinke tekorten”, vervolgt Borsboom. Bij de Arba Groep horen onder andere de bedrijven Voltens, Aldonk, Bolhuis Industrial Automation en Barth Industrial Solutions. “Je kunt zelf heel veel tijd en energie in werving en selectie steken, maar vaak besteed je het na twee of drie maanden dan alsnog uit.”

Waar veel bureaus volgens hem nog werken met generieke profielen en massabenadering, kiest Laudame nadrukkelijk voor verdieping. “Veel werving- en selectiebureaus schieten met hagel en sturen generieke berichten. Dan krijgt een persoon dezelfde e-mail als iemand anders, alleen met een andere naam erboven. Op die manier maken ze geen duurzame match.”

Waar veel bureaus volgens Ruben Borsboom nog werken met generieke profielen en massabenadering, kiest Laudame nadrukkelijk voor verdieping.

Niet op basis van berichten

Finance talent beweegt niet op basis van berichten, beschouwt Stephanie Kosten, business manager werving & selectie bij Laudame. “Je moet financials kennen en weten waar ze wanneer naar iemand op zoek zijn. Dat vraagt om een gedegen netwerk in finance. Daar bouwen wij al 26 jaar aan. Pas als je tijd investeert in de opdrachtgever én de kandidaat heel goed leren kennen, kun je echt een duurzame match maken. We kijken namelijk ook altijd verder: past deze kandidaat ook over een aantal jaren bij deze organisatie? En waarom dan?”

In finance, waar rollen vaak hybride zijn en zich bevinden op het snijvlak van administratie, control en strategie, is verdieping essentieel. Borsboom zag dat onder meer bij zijn eerdere rol als manager controlling, waar hij via Laudame een teamlead accounting & reporting zocht. “We hebben toen niet alleen gekeken naar taken en verantwoordelijkheden, maar verdiepend naar het profiel. Wat voor type persoon heb je nodig om de kloof tussen finance en administratie te overbruggen? Hoe moet iemand zich verhouden tot het team en tot de organisatie? Dat soort vragen stellen zij actief.”

Laudame gaat juist de diepte in; welke rol speelt iemand in het team? Hoe sluit de persoon aan bij de cultuur?” — Borsboom

Verder dan alleen cv’s

Die verdieping gaat verder dan alleen cv’s en functiebeschrijvingen. Het draait om de context waarin iemand functioneert. Borsboom: “Je bent zelf geneigd om vooral functioneel te denken: een kandidaat moet bijvoorbeeld de consolidatie snappen en btw-aangiftes kunnen doen. Maar Laudame gaat juist de diepte in. Welke rol speelt iemand in het team? Hoe sluit de persoon aan bij de cultuur? Dat zijn dingen waar je zelf niet altijd meteen over nadenkt.”

Dat bleek ook toen bij de Arba Groep behoefte ontstond aan versterking op het niveau van een assistent-controller. Door de groei van de organisatie en de toenemende complexiteit van projecten, verschoof de rol van Borsboom meer naar strategische vraagstukken. “Ik merkte dat ik te veel in de uitvoering zat, terwijl ik juist bezig moet zijn met overkoepelende en strategische vraagstukken. Daar had ik in de praktijk te weinig tijd voor. Toen hebben we gezegd: we missen een schakel in het team.”

Het gaat om het bouwen van een team dat werkt” — Borsboom

Juiste partij betrekken

De keuze om een specialist in werving en selectie in te schakelen was snel gemaakt. “Je weet dat het tijd kost om zelf iemand te vinden. En ondertussen loopt het werk door. Dus dan kun je beter meteen de juiste partij betrekken.” Bij die keuze speelde ook het netwerk van Laudame een grote rol. “Zij hebben voelsprieten in de markt. Ze weten wie waar zit, kennen vaak ook leidinggevenden of eerdere werkgevers. Daardoor krijg je een veel beter en betrouwbaarder beeld van kandidaten.”

Dat netwerk maakt ook het verschil in snelheid en kwaliteit. “Ik heb meegemaakt dat we zelf tientallen gesprekken voerden en uiteindelijk twee kandidaten overhielden. Via Laudame kregen we twee kandidaten aangedragen en was het meteen raak. Dan zie je hoeveel tijd je bespaart.” Tegelijkertijd is het niet alleen een kwestie van efficiëntie. “Ze investeren echt tijd om de juiste persoon te vinden. Ze zeggen ook: we willen maar één of twee kandidaten voorstellen. Als het er meer zijn, hebben we ons werk niet goed gedaan. Dat geeft vertrouwen.”

Relatie met opdrachtgevers

Die focus op kwaliteit vertaalt zich ook in de relatie met opdrachtgevers. Er is ruimte om kritisch te blijven, zonder druk. “Ik wil niet het gevoel hebben dat ik moet kiezen uit twee kandidaten omdat ze er nu eenmaal zijn. Ik wil de vrijheid hebben om te zeggen: ‘dit is het niet’. Dat is bij Laudame geen probleem. Zij stellen een kandidaat alleen voor als ze zelf honderd procent overtuigd zijn. Vaak is dat in één keer raak, maar mocht het een keer geen match zijn, dan scherpen we samen het profiel aan en werken ze verder aan het vinden van de perfecte match. Dat maakt dat je ook op lange termijn met elkaar blijft werken.”

De combinatie van vakkennis, analytisch vermogen en persoonlijke fit maakt het samenstellen van een financeteam complex, constateert Borsboom tot slot. “Een partner die dat speelveld door en door kent, is daarom onmisbaar. Het gaat niet alleen om een functie invullen. Het gaat om het bouwen van een team dat werkt. Voor nu en in de toekomst.”

Dit artikel is gesponsord door Laudame Financials .