Zo vertaal je ESG naar strategie en waardecreatie

ESG speelt een steeds belangrijkere rol in de strategie van bedrijven. Veel organisaties beschouwen het echter nog vaak als een verplichte formaliteit, waardoor de vertaling van rapportage naar concrete resultaten vaak ontbreekt. Hoe pak je het aan?

Europese wetgeving stimuleert sinds 2024 bedrijven om meer transparantie te bieden over hun duurzaamheidsinspanningen. De invoering vindt stapsgewijs plaats, wat voor kleinere bedrijven de focus niet zozeer legt op verplichtingen, maar op de kans om ESG strategisch in te zetten. Organisaties die hier nu al actief mee aan de slag gaan, versterken hun flexibiliteit, reputatie en langetermijnwaarde. ESG wordt dan niet alleen een rapportageonderwerp, maar een integraal onderdeel van de bedrijfsstrategie.

De Masterclass ESG: Sturen, Rapporteren & Besluiten van Nyenrode Business Universiteit helpt professionals om Environmental, Social & Governance effectief te integreren in hun bedrijfsstrategie, als katalysator voor maatschappelijke impact en waardecreatie.

ESG geen bijzaak

Pelle de Laaf, head of Finance & Reporting bij de Johan Cruijff ArenA, volgde de Masterclass in 2023 en integreerde de ‘ESG-mindset’ met zijn financiële strategie. “De opleiding leerde me dat je ESG niet als bijzaak moet behandelen, maar juist als een bron van innovatie en winstgevendheid. Als ESG geen waarde oplevert, blijft het moeilijk. Maar wanneer een initiatief zichzelf kan bewijzen, heb je de boardroom en stakeholders niet meer nodig om het idee te verkopen.”

Sturen met data én dialoog

Een van de belangrijkste onderdelen van de Masterclass is Governance: hoe vertaal je duurzaamheidsinformatie naar overtuigende argumenten in de boardroom? Een cruciaal inzicht voor De Laaf was: ‘transparant rapporteren niet omdat het moet, maar omdat het beter stuurt’. “Goede data laat zien wat duurzaamheid oplevert en waarom het relevant is voor de toekomst.”

Hij merkt op dat veel bedrijven hierin nog zoekende zijn. “Duurzaamheid staat wel in de spreadsheets, maar is vaak niet gekoppeld aan strategische keuzes. Het gesprek moet in de boardroom plaatsvinden over risico’s, kansen en de koers. Dáár ligt het verhaal achter de cijfers.”

Bij Nyenrode leerde De Laaf Governance te zien als het fundament voor de andere ESG-pijlers. “Als je goed organiseert hoe beslissingen worden genomen, verantwoording wordt afgelegd en draagvlak wordt gecreëerd, wordt Social en Environment vanzelf een integraal onderdeel van je strategie.”

Winstgevende businesscase

De Johan Cruijff ArenA werkte al enige tijd aan een innovatief energieproject: een megabatterij gemaakt van 148 gebruikte Nissan-accu’s, die zonne-energie opslaat van het stadiondak. Na de Masterclass hielp De Laaf dit project om te vormen van een technisch initiatief naar een winstgevende businesscase. “Door beter te sturen op data en rendement, levert de batterij nu niet alleen groene energie, maar ook financieel voordeel. Tijdens piekmomenten gebruiken we onze eigen energie, en op andere momenten ondersteunen we het net. Dit sluit aan bij onze visie,” vertelt De Laaf. “Door slim energieverbruik te beheren, besparen we aanzienlijke kosten, verlagen we onze CO₂-uitstoot en verbeteren we de betrouwbaarheid van de infrastructuur.”

Duurzaamheid leeft door eigenaarschap

De Masterclass hielp De Laaf ook om scherper te kijken naar de sociale component van ESG. “Duurzaamheid gaat niet alleen om CO₂-reductie en cijfers,” zegt hij. “Het gaat ook om gedrag, cultuur en samenwerking. Onze teams stellen hun eigen duurzaamheidsdoelen en vieren successen. Dit eigenaarschap zorgt ervoor dat duurzaamheid leeft. Niet omdat het moet, maar omdat mensen het willen.”

Naast inclusie en toegankelijkheid, zijn leerplekken voor studenten en samenwerking met de wijk belangrijke speerpunten bij de Johan Cruijff ArenA. “Als je wilt dat mensen trots zijn op je werk, moet je de verbinding actief aangaan. Dat maakt ons sterker als organisatie.”

Ervaringsdeskundige

De Laaf vond de colleges van hoofddocent René Orij bijzonder inspirerend. “Hij koppelde theorie altijd aan de actualiteit. Bij een case over een energiebedrijf dat worstelde met CO₂-reductie, vroeg hij telkens: wat zou dit voor jouw organisatie betekenen? Dit zet je aan om intensiever over je eigen praktijk na te denken.”

Na zijn deelname werd De Laaf gevraagd zijn ervaringen te delen in de volgende masterclass. “Ik gaf een presentatie over onze aanpak bij de Johan Cruijff ArenA. Enkele maanden later gaf ik een gastcollege met praktijkvoorbeelden, en sindsdien heb ik dat meerdere keren gedaan.”

De Laaf beschouwt deze wisselwerking als een van de sterktepunten van Nyenrode. “De theorie wordt direct gekoppeld aan de praktijk. Je leert niet alleen over rapportagestandaarden of wetgeving, maar vooral hoe je bestuurders en anderen meekrijgt. Dat maakt het verschil tussen beleid op papier en daadwerkelijke verandering.”

Waardevol netwerk

De Laaf onderhoudt nog steeds contact met oud-deelnemers van de masterclass. “Het netwerk is enorm waardevol, zeker als je in je organisatie een belangrijke rol speelt op het gebied van duurzaamheid. Het is waardevol om te kunnen sparren met mensen in vergelijkbare functies, maar ook vanuit andere organisaties, die dezelfde vraagstukken behandelen.”

Onlangs gaf hij een college over duurzaamheid in de sport in Milaan. “Bijzonder om te doen,” zegt hij. “Wat ik tijdens de masterclass heb geleerd, helpt me nog steeds om het gesprek over duurzaamheid met overtuiging te voeren – zowel binnen als buiten de organisatie.”

Vooruitkijken

Voor De Laaf is duurzaam ondernemen geen tijdelijke trend, maar een manier van denken. “De trein is vertrokken,” zegt hij. “Het gaat niet meer om de vraag of je instapt, maar hoe.” Duurzaamheid vraagt volgens hem om continu leren, verbeteren en bijsturen. “Wat ik geleerd heb, geef ik nu graag door, zodat anderen niet instappen omdat het moet, maar omdat ze het willen.”

