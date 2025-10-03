Gesponsord Webinar: hoe houd je als finance de regie over AI?

De rol van finance verandert. Waar de focus vroeger lag op controle en rapportage, verschuift deze steeds meer naar strategische regie. Automatisering en AI nemen hierin een centrale plaats in. Maar hoe onderscheid je de werkelijke mogelijkheden van de verwachtingen? En welke concrete stappen zijn er vandaag al mogelijk?

Op donderdag 2 oktober organiseerden Controllers Magazine en Payhawk een -terug te kijken- webinar over AI in de financiële praktijk. Een cfo en AI-expert Joeri Nanov van Payhawk delen in het webinar hun ervaringen met de implementatie van AI-oplossingen. Ze gaan in op touchless finance, virtuele assistenten voor declaratie-, inkoop-, reis- en betaalprocessen, en de manier waarop teams kunnen meebewegen in deze ontwikkeling.

Aan de hand van concrete voorbeelden en boardroom-ervaringen komen deze onderwerpen aan bod:



· Hoe AI routinetaken overneemt en daarmee ruimte ontstaat voor strategisch werk

· Welke vaardigheden en mindset het financeteam van de toekomst nodig heeft

· Hoe organisaties grip kunnen houden op compliance, data security en vertrouwen in AI-systemen

· Waarom continuous reporting en scenario-analyse nieuwe standaarden aan het worden zijn

Het webinar richt zich op cfo's, controllers en finance professionals die willen begrijpen hoe hun organisatie zich kan voorbereiden op een toekomst waarin mens en machine samenwerken. De focus ligt op praktische handvatten in plaats van theoretische toekomstvisies.

Terugkijken kan via: https://vmn-media.webinargeek.com/webinar-hoe-houd-je-als-finance-de-regie-over-ai

Dit artikel is gesponsord door Payhawk .