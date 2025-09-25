AI in finance: belofte of bluf? Eén ding is zeker: het versterkt, niet vervangt

ControllersMagazine spreekt tijdens een webinar op 2 oktober met Joeri Nanov (Payhawk) en Stan Jilesen (NS) over de impact van AI op finance. De technologie biedt kansen, maar roept ook kritische vragen op.

AI wordt vaak gepresenteerd als dé revolutie in finance. Maar is dat terecht? "Generatieve AI voelt soms als teenage sex", zegt Jilesen, process expert finance bij NS, met een knipoog. "Iedereen zegt dat ze het doen, maar niemand weet precies hoe."

"2 jaar geleden waren we bij NS enorm enthousiast. Voor het eerst zagen we technologie opereren buiten de klassieke, gescripte beslisbomen. Je gaf een prompt en kreeg een antwoord terug. Dat was nieuw. Het leek alsof de computer zelf begon te denken. Dat was echt indrukwekkend."

Herkennen van partronen

Hij zag potentie in toepassingen die verder gingen dan traditionele automatisering, zoals patroonherkenning, het bouwen van blokken op basis van kleur en vorm, en het genereren van tekstuele analyses. Maar ondanks die eerste opwinding bleef Jilessen kritisch: "We hebben het toen bewust niet geïmplementeerd. De technologie was nog niet volwassen genoeg om echt waarde toe te voegen aan onze financeprocessen."

Voegt het daadwerkelijk waarde toe?

Bij Finance van NS werd een proof of value gestart om te onderzoeken of de betaalde versie van Microsoft Copilot daadwerkelijk waarde toevoegt aan het werk van financeprofessionals. 20 medewerkers uit verschillende disciplines, van businesscontrollers tot administrateurs, testten de tool in hun dagelijkse praktijk.

De focus lag op taaltoepassingen zoals vertalingen, samenvattingen en tekstanalyse, maar ook op het gebruik van Copilot in Excel. "Het is niet het gouden ei", zegt Jilesen. "Maar we zagen wel duidelijke efficiëntieverbetering. Zo sterk zelfs, dat collega’s aangaven: 'Als ik het zelf moet betalen, wil ik het alsnog gebruiken.' De resultaten vormen nu de basis voor een breder implementatieplan binnen Finance bij NS."

AI in actie: van declaratie tot besluitvorming

Bij Payhawk zijn AI-agents inmiddels operationeel. "Onze controller agent jaagt automatisch op ontbrekende declaraties, de procurement agent regelt inkoopaanvragen en de travel agent boekt zakenreizen", zegt Joeri Nanov, AI-expert bij Payhawk. "Allemaal via een chat. Het zijn virtuele collega’s die écht werk uit handen nemen."

Nanov benadrukt het belang van cultuur: "Organisaties die hun mensen trainen en ruimte geven om te experimenteren, boeken de meeste vooruitgang. Het gaat niet alleen om technologie, maar om de mindset."

Wat als je AI niet gelooft?

"AI moet transparant zijn", stelt Nanov. "Onze agents werken binnen een beveiligde infrastructuur. Alles is gelogd en traceerbaar. Gebruikers houden de controle."

Jilesen ziet een gevaar in hoe de AI-modellen opereren. "Als we straks blind vertrouwen op AI, wie bepaalt dan welke antwoorden we krijgen? Wordt het net zoals Google, waar advertenties de zoekresultaten domineren? Ik hoop niet dat het die kant opgaat."

De toekomst: AI als standaardtool

Beide experts zijn het eens: AI wordt een standaardinstrument in finance. Jilesen: "Iedere controller zal ermee werken. Maar we moeten wel zorgen dat junioren de basis blijven leren. Anders kunnen ze AI niet controleren en dat kan gevaarlijk zijn." Nanov: "AI gaat finance niet vervangen, maar versterken. De controller van morgen is een regisseur van finance, ondersteund door slimme technologie."